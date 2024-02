EXPOSITION L’ART NOUVEAU S’INVITE À TABLE Sarreguemines, samedi 24 février 2024.

Des lignes droites, des figures géométriques, un style épuré … L’art déco s’invite à table à Sarreguemines !

Ce style mondialement connu, qui a touché tous les domaines de l’architecture aux arts décoratifs, n’a pas échappé à la Faïenceries de Sarreguemines qui l’a largement décliné dans sa production, notamment sur les services de table produits dès les années 1910.

Les créateurs de la manufacture, influencés par le travail d’artistes parisiens parfois avant-gardistes redécouverts après 1918 autant que par les dessinateurs venus ou formés en Allemagne pendant l’Annexion, ont su élaborer de très nombreux décors et formes pour satisfaire leur clientèle durant l’entre-deux-guerres.

Les oeuvres et les croquis d’artistes de renom tels que Jean Luce, entres autres, côtoient le travail exceptionnel de tous les dessinateurs industriels, aujourd’hui anonymes et pourtant indispensables au rayonnement de la Faïenceries de Sarreguemines.

Pour découvrir l’exposition autrement

– Parcours spécifique, à faire en toute autonomie, avec les plus jeunes, pour découvrir en s’amusant les codes de l’art déco (jeux, énigmes, etc).

– Visites commentées de l’exposition tous les vendredis à 16h et lors des grands rendez-vous culturels.Tout public

6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 14:00:00

fin : 2024-12-24 18:00:00

15-17 rue Poincaré

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est museum@mairie-sarreguemines.fr

