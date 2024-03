Exposition l’art hors cadre Fabienne ROSALINA Turckheim, vendredi 14 juin 2024.

Native et résidente de Turckheim, Fabienne Rosalina, artiste peintre autodidacte depuis 1990, et membre à la Maison des Artistes de Paris depuis 2010, elle jongle avec les matières, les reliefs et les incrustations. Ses œuvres contemporaines, structurées, nuancées et texturées, semblent dotées d’une personnalité propre, parées de leur luminosité sur des formats peu conventuels par ses extensions en bois et métal.

C’est avec passion, intuition et amour de l’art que je réalise mes créations, sans eux, mes toiles n’auraient pas d’âme, ni d’âmes sœurs, d’ailleurs. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14 14:00:00

fin : 2024-06-23 19:00:00

6 rue du Conseil

Turckheim 68230 Haut-Rhin Grand Est mairie@turckheim.fr

