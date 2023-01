Exposition “L’Art et la Nature” au Couvent des Minimes Blaye Blaye Catégories d’Évènement: Blaye

2023-07-17 – 2023-07-31

Gironde Un groupe d’artistes exposent et témoignent de plusieurs techniques, dont la photographie, avec le chasseur d’orages Stéphane Pereira. Véronique Grenier, artiste plasticienne, qui travaille dans plusieurs disciplines qui se complètent. Pauline Renard, artiste dessinatrice qui travaille principalement au crayon graphite, sur divers supports comme des tronceaux de bois. Lou Dorémus, artiste plasticienne blayaise qui exploite tous les éléments qui l’inspirent et ouvre sa curiosité à toute forme de supports. Viriginie Transon, artiste plasticienne qui performe dans ses installations. Carole Collaudin, une artiste qui travaille principalement à la peinture, acrylique. Ses œuvres sont épurées, douces et révèlent une nature fragile et fascinante.

Aurore Lephilipponnat, artiste dessinatrice, illustratrice, dont les sujets de prédilections sont les femmes dans la nature.

