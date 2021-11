Sens Sens Sens, Yonne Exposition « L’Art et la Mer » Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Exposition « L’Art et la Mer » Sens, 25 novembre 2021, Sens. Exposition « L’Art et la Mer » Galerie Prévoteau du Clary 45 Grande Rue Sens

2021-11-25 – 2022-01-27 Galerie Prévoteau du Clary 45 Grande Rue

Sens Yonne EUR Venez découvrir dans une toute nouvelle galerie l’exposition « L’Art et la Mer ».

Les artistes exposants sont Bénédicte Lajarrige, Sabine Legrand, Xavier Bernard, Michel Kallus, Rougerune et Michael Ruellan.

