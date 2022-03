Exposition – L’art et la matière, prière de toucher Rouen Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Exposition – L’art et la matière, prière de toucher Rouen, 26 mars 2022, Rouen. Exposition – L’art et la matière, prière de toucher Musée des Beaux Arts Esplanade Marcel Duchamp Rouen

2022-03-26 – 2022-09-18 Musée des Beaux Arts Esplanade Marcel Duchamp

Rouen Seine-Maritime Aux antipodes des pratiques de visite habituelles dans les musées, L’art et la matière invite les visiteurs à vivre une nouvelle expérience sensorielle de la sculpture. DÉCOUVRIR EN TOUCHANT L’exposition L’art et la matière redonne au sens du toucher toute sa place. Elle bouleverse les codes de visite habituels du musée en invitant à contempler la sculpture par le toucher. L’exposition propose d’aborder différentes périodes, thèmes et techniques de sculpture, à travers une dizaine de reproductions d’œuvres. Prière de toucher ! Aux antipodes des pratiques de visite habituelles dans les musées, L’art et la matière invite les visiteurs à vivre une nouvelle expérience sensorielle de la sculpture. DÉCOUVRIR EN TOUCHANT L’exposition L’art et la matière redonne au sens du… +33 2 35 71 28 40 Aux antipodes des pratiques de visite habituelles dans les musées, L’art et la matière invite les visiteurs à vivre une nouvelle expérience sensorielle de la sculpture. DÉCOUVRIR EN TOUCHANT L’exposition L’art et la matière redonne au sens du toucher toute sa place. Elle bouleverse les codes de visite habituels du musée en invitant à contempler la sculpture par le toucher. L’exposition propose d’aborder différentes périodes, thèmes et techniques de sculpture, à travers une dizaine de reproductions d’œuvres. Prière de toucher ! Musée des Beaux Arts Esplanade Marcel Duchamp Rouen

