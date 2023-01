Exposition “L’Art et la Bannière” à Montcléra Montcléra Montcléra OT Cazals-Salviac Montcléra Catégories d’Évènement: Lot

Lot Montcléra EUR Exposition de 40 bannières réalisées par 40 artistes dans les rues.

Huit bannières à découvrir en extérieur dans chacun des villages suivants :

– Frayssinet-le-Gélat

– Goujounac

– Montcléra

– Pomarède

– Saint-Caprais Les bannières verticales mesurent 2 m. sur 1 m. Depuis 2017, des bannières peintes sont exposées sur les murs de cinq villages du sud de la Bouriane : Frayssinet-le-Gélat, Goujounac, Montcléra, Pomarède et Saint-Caprais. En 2023, c’est une quarantaine d’artistes qui envahiront les murs de nos villages !

Le thème de l’exposition 2023 est : “Dans ma rue …”. ©L’Art et la Bannière

