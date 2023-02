EXPOSITION : « L’ART EN ASCENSION » Place des Moines Saint-Mihiel Catégories d’Évènement: Meuse

Saint-Mihiel

EXPOSITION : « L’ART EN ASCENSION » Place des Moines, 18 mai 2023, Saint-Mihiel . EXPOSITION : « L’ART EN ASCENSION » Palais abbatial Place des Moines Saint-Mihiel Meuse Place des Moines Palais abbatial

2023-05-18 – 2023-05-21

Place des Moines Palais abbatial

Saint-Mihiel

Meuse Artistes, Visiteurs, Amoureux de l’Art, nous y voilà, prêts à vous recevoir lors de l’exposition « L’Art en Ascension » est de retour les 18, 19, 20 & 21 Mai prochains.

Cette exposition se tiendra au Palais Abbatial de Saint-Mihiel (55).

Pour cette nouvelle édition, notre invitée d’honneur est Peggy Nullans, Artiste Peintre connue et reconnue nationalement, originaire de Meisenthal en Moselle !

A ce jour sont également inscrits + de 20 Artistes, nouveaux et d’autres déjà présents lors de notre dernière édition.

Nous comptons sur vous pour venir les rencontrer pendant les 4 jours du weekend de l’Ascension.

Cette nouvelle aventure Artistique 2023 rassemblera : Peintres, Aquarellistes, Sculpteurs, Verriers d’Art, Plasticiens… et d’autres surprises. http://www.lartenascension.com/ Place des Moines Palais abbatial Saint-Mihiel

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Meuse, Saint-Mihiel Autres Lieu Saint-Mihiel Adresse Saint-Mihiel Meuse Place des Moines Palais abbatial Ville Saint-Mihiel lieuville Place des Moines Palais abbatial Saint-Mihiel Departement Meuse

Saint-Mihiel Saint-Mihiel Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-mihiel /

EXPOSITION : « L’ART EN ASCENSION » Place des Moines 2023-05-18 was last modified: by EXPOSITION : « L’ART EN ASCENSION » Place des Moines Saint-Mihiel 18 mai 2023 Meuse Palais abbatial Place des Moines Saint-Mihiel Meuse Place des Moines Saint-Mihiel

Saint-Mihiel Meuse