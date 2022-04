Exposition – L’Art du Vigneau Bommes, 30 avril 2022, Bommes.

Exposition – L’Art du Vigneau Bommes

2022-04-30 – 2022-11-21

Bommes Gironde Bommes

Pour la cinquième édition, le Château de Rayne Vigneau, 1er Grand Cru Classé de Sauternes en 1855, reçoit 2 artistes « coup de cœur » et transforme son chai et ses espaces de réception en galeries d’art, lieux de rencontre entre « L’Art du Vigneau » et ses nombreux visiteurs qui pourront parcourir librement l’exposition jusqu’au 21 novembre 2022.

Pour cette saison, deux artistes contemporains exposeront leurs œuvres au Château : la mosaïste Fabienne le Pajolec et le sculpteur sur bois Nils Orm.

+33 5 56 76 64 05

Château de Rayne-Vigneau

Bommes

