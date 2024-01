Exposition – L’art du mouvement Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, mardi 5 mars 2024.

Du mardi 05 mars 2024 au dimanche 14 avril 2024 :

.Tout public. gratuit

La médiathèque vous propose une exposition sur la représentation de l’art en mouvement, mêlant affiches de films, lithographies, partitions illustrées ou encore pochettes de vinyles.

Courir, danser,

sauter… la vie est dans le mouvement.

Que nous bougions par nécessité ou par plaisir, la représentation graphique de

nos mouvements ordinaires et de nos performances sportives est un défi pour les

artistes. Comment traduire d’un trait le geste et sa vitesse, le déséquilibre

maitrisé du corps ? En cette année olympique, nous vous proposons une exposition

bondissante et virevoltante autour de l’art du mouvement où

triomphent action et dynamisme.

Découvrez cette exposition en rez-de-jardin dans l’espace Arts

de la médiathèque et au 1er étage, du 5 mars au 14 avril 2024 aux horaires d’ouverture

de la médiathèque.

Nous remercions nos partenaires qui ont permis l’organisation de cette exposition : la bibliothèque Forney,

la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, la Médiathèque Musicale de Paris et la Cinémathèque française,

En écho à cette

exposition, plusieurs événements vous sont proposés à la médiathèque

– Un Cin’extraits « La danse à l’écran »

samedi 16 mars à 15h, auditorium (-1)

entrée libre, à partir de 6 ans

– Un atelier Flipbook

mercredi 27 mars de 16h à 17h

pour les enfants à partir de 7 ans

sur inscription à partir du 27 février sur www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

John Keld