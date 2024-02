Exposition L’art du clown Médiathèque Le Patio Yffiniac, jeudi 18 janvier 2024.

Exposition L’art du clown Médiathèque Le Patio Yffiniac Côtes-d’Armor

Expo-photos L’art du clown , de Michel Batt

Reportage sur la résidence de clowns chez Vis Comica

La Compagnie Vis Comica localisée au Bas Chemin à Quessoy a hébergé, le temps d’une résidence, un stage de professionnels du spectacle. À l’occasion de ce rassemblement et de la Marche des nez organisée au niveau national par l’ONG Clowns sans frontières et par Vis Comica au niveau local, Michel Batt, photographe, a réalisé un reportage sur l’art du clown. Dans ce lieu de création, de répétitions de spectacles, d’enseignement et de soutien aux artistes, le port du nez rouge est de mise lors des formations. A travers une découverte en images du développement corporel et émotionnel des artistes, Michel Batt nous livre son regard coloré avec ses portraits de nez rouges. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18

fin : 2024-02-17

Médiathèque Le Patio 11 Rue des Écoles

Yffiniac 22120 Côtes-d’Armor Bretagne yffiniac@mediathequesdelabaie.fr

L’événement Exposition L’art du clown Yffiniac a été mis à jour le 2024-02-09 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme