EXPOSITION “L’ART DES FULGURANCES” DE RÉMY LE GUILLERM Fresnay-sur-Sarthe, 7 mai 2022, Fresnay-sur-Sarthe.

EXPOSITION “L’ART DES FULGURANCES” DE RÉMY LE GUILLERM Galerie L’arTmature 12 Place Thiers Fresnay-sur-Sarthe

2022-05-07 – 2022-06-21 Galerie L’arTmature 12 Place Thiers

Fresnay-sur-Sarthe Sarthe Fresnay-sur-Sarthe

Rémy Le Guillerm : sculpteur, dessinateur, photographe, commissaire d’exposition indépendant.

Formé aux Beaux-Arts. Enseignant en arts plastiques et animateur culturel ; l’artiste a installé son atelier en Sarthe à Pruillé-le-Chétif. Sculpteur de marbre, dessinateur, Rémy Le Guillerm crée aussi depuis 1980 des images photographiques réalisées de toutes pièces grâce à une savante combinaison de mises en scène en studio et de minutieuses manipulations à l’ordinateur.

Chaque personnage des compositions de Rémy Le Guillerm est pris individuellement (jamais en groupe) puis rassemblé, retravaillé à la palette graphique. Créées comme des peintures narratives, ses images correspondent à l’engagement social, politique, philosophique et environnemental de l’artiste.

Parfois, dans l’objectif de faire appel à l’inconscient collectif, Rémy Le Guillerm indique avoir recours à des œuvres emblématiques de l’histoire de l’art, proposant ainsi plusieurs niveaux de lecture.

On y retrouve des références à des œuvres d’art telles que la Bataille d’Alexandre d’Albrecht Altdorfer (1529, Zurich) : pour la composition de « PAX ORBI TERRARUM » (Paix sur la Terre) un avion chargé d’anges de la Renaissance plane au-dessus de la scène de bataille a contrario des attentats de 2011 contre les tours du World Trade Center. De même pour la composition de « NUS » à partir d’une fresque de Michel Ange (1535/1541, Chapelle Sixtine, Rome) ou encore pour « NICKEL » imaginé sur une œuvre de l’Ecole de Fontainebleau (1590, Musée du Louvre), où Rémy Le Guillerm confronte la richesse et la surconsommation à l’épuisement des ressources et aux précarités agitant la société actuelle. Et c’est aussi le Départ des volontaires, le haut-relief monumental en pierre sculpté par François Rude (1836, Arc de Triomphe de l’Étoile, Paris) qui constitue la trame de « LA MARSEILLAISE », contre le racisme.

+33 6 67 48 28 56 http://www.lartmature.com/

