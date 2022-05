Exposition L’Art des coquillages Youen Durand invite Aube Breton-Elléouët Plobannalec-Lesconil Plobannalec-Lesconil Catégories d’évènement: 29740

Plobannalec-Lesconil

Exposition L’Art des coquillages Youen Durand invite Aube Breton-Elléouët Plobannalec-Lesconil, 2 août 2022, Plobannalec-Lesconil. Exposition L’Art des coquillages Youen Durand invite Aube Breton-Elléouët Le Sémaphore 11 rue Pierre Loti Plobannalec-Lesconil

2022-08-02 – 2022-10-02 Le Sémaphore 11 rue Pierre Loti

Plobannalec-Lesconil 29740 A l’occasion du centenaire de la naissance de Youen Durand (1922-2005), une exposition présentera 12 de ses grands tableaux en coquillages, véritables mosaïques en relief (voir les photos ci-dessous). Ces œuvres uniques au monde seront accompagnées par des sculptures de l’artiste contemporain quimpérois Marc Morvan, réalisées avec des carcasses de bateaux de pêche, dont deux œuvres monumentales Le Thon et Le Sous-marin jaune. Cette rencontre exceptionnelle de deux fabuleux artistes singuliers qui partagent le langage universel de l’insolite émerveillera tous les publics, adultes et enfants de tous les âges. A voir dans un site magique surplombant l’océan, où bat le cœur de la Bretagne bigoudène. Ouverture de 10h à 19h pendant les Journées européennes du patrimoine (17 et 18 septembre 2022) Programme

*Rencontres avec l’artiste d’art brut Marc Morvan (contact : 06 24 43 46 35) Séance de contes de la mer le 10 août à 17h45, tout public, gratuite.

*Ateliers de création avec des coquillages les 3, 17 et 24 août de 10h30 à 11h30, pour les enfants de 6 à 12 ans.

Réservation au 06 24 43 46 35. Libre participation. lesamisdeyouendurand@orange.fr +33 6 24 43 46 35 A l’occasion du centenaire de la naissance de Youen Durand (1922-2005), une exposition présentera 12 de ses grands tableaux en coquillages, véritables mosaïques en relief (voir les photos ci-dessous). Ces œuvres uniques au monde seront accompagnées par des sculptures de l’artiste contemporain quimpérois Marc Morvan, réalisées avec des carcasses de bateaux de pêche, dont deux œuvres monumentales Le Thon et Le Sous-marin jaune. Cette rencontre exceptionnelle de deux fabuleux artistes singuliers qui partagent le langage universel de l’insolite émerveillera tous les publics, adultes et enfants de tous les âges. A voir dans un site magique surplombant l’océan, où bat le cœur de la Bretagne bigoudène. Ouverture de 10h à 19h pendant les Journées européennes du patrimoine (17 et 18 septembre 2022) Programme

*Rencontres avec l’artiste d’art brut Marc Morvan (contact : 06 24 43 46 35) Séance de contes de la mer le 10 août à 17h45, tout public, gratuite.

*Ateliers de création avec des coquillages les 3, 17 et 24 août de 10h30 à 11h30, pour les enfants de 6 à 12 ans.

Réservation au 06 24 43 46 35. Libre participation. Le Sémaphore 11 rue Pierre Loti Plobannalec-Lesconil

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: 29740, Plobannalec-Lesconil Autres Lieu Plobannalec-Lesconil Adresse Le Sémaphore 11 rue Pierre Loti Ville Plobannalec-Lesconil lieuville Le Sémaphore 11 rue Pierre Loti Plobannalec-Lesconil Departement 29740

Plobannalec-Lesconil Plobannalec-Lesconil 29740 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plobannalec-lesconil/

Exposition L’Art des coquillages Youen Durand invite Aube Breton-Elléouët Plobannalec-Lesconil 2022-08-02 was last modified: by Exposition L’Art des coquillages Youen Durand invite Aube Breton-Elléouët Plobannalec-Lesconil Plobannalec-Lesconil 2 août 2022 29740 Plobannalec-Lesconil

Plobannalec-Lesconil 29740