EXPOSITION “L’ART DE LA NATURE” Saint-Léonard-des-Bois, 1 juillet 2022, Saint-Léonard-des-Bois.

EXPOSITION “L’ART DE LA NATURE” Lieu-dit Domaine du Gasseau Dans le pigeonnier Saint-Léonard-des-Bois

2022-07-01 11:00:00 – 2022-08-31 19:00:00 Lieu-dit Domaine du Gasseau Dans le pigeonnier

Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

En cette période de crise sanitaire, beaucoup d’évènements et activités ont étés annulés et il a fallu se réinventer pour répondre aux besoins, tant physiques que psychologiques, des résidents du foyer de vie de Sougé-le-Ganelon.

Nous nous sommes alors tournés, entre autres, vers des choses simples et accessibles visant au bien être des usagers : les balades en pleine nature. Nous avons la chance d’avoir à disposition un territoire plein de ressources et une nature préservée à quelques kilomètres de l’établissement. La nature étant source inépuisable d’expériences intellectuelles, physiques et émotionnelles, elle devient un support inné pour la mise en œuvre d’activités.

Le thème de cette exposition est donc vite trouvé, tout comme son nom : « L’Art de la Nature ».

Le travail engagé autours de cette exposition permet également faire appel à quelques professionnels du domaine (fleuristes, jardin botanique).

D’autant plus aujourd’hui, l’ouverture sur l’extérieur est au cœur de nos préoccupations. C’est pourquoi cette exposition permettra de mettre en lumière les compétences manuelles et artistiques des résidents du foyer ANAIS de Sougé-le-Ganelon.

Visible tous les jours de 11h à 19h dans le pigeonnier du Domaine du Gasseau.

Entrée libre et gratuite.

Les résidents du Foyer de Vie ANAIS de Sougé-le-Ganelon vous présente leur nouvelle exposition : “L’Art de la Nature” !

