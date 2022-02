Exposition “L’Art de INU-OH” Angoulême Angoulême Catégories d’évènement: Angoulême

Angoulême Charente Projeté en avant-première française au Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême, après des passages remarqués à la Mostra de Venise et à Toronto, INU-OH s’accompagne d’une exposition qui dévoile les coulisses de sa conception. Angoulême

