EXPOSITION : L'ART DANS TOUS SES ÉTATS 2021-10-09 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-17 18:00:00 18:00:00 Route de Seuzey Domaine de l'Écart

Lacroix-sur-Meuse Meuse Lacroix-sur-Meuse Cette exposition est organisée par l’association Marguerite Corap.

C’est une occasion de découvrir les œuvres issues de domaines différents (bois-fer-peinture-poterie-mosaïque-céramique-vitrail-pierre). +33 9 75 76 36 62 Domaine de l’Ecart dernière mise à jour : 2021-09-30 par

