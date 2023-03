Exposition L’Art dans les cités Halles, 1 avril 2023, Guerlesquin .

Après avoir accueilli 8 auteurs et autrices de bande dessinée en résidence au printemps 2021, l’association Petite Cité de Caractère de Bretagne présente une exposition itinérante dans les villes du réseau pendant deux ans, jusqu’à fin 2023.

À travers cette résidence, il s’agissait de proposer à de jeunes artistes une opportunité de travailler en binôme, dans un cadre patrimonial fort et de partir à la rencontre des cités et de leurs habitants de manière à produire des œuvres originales sur les patrimoines architectural, naturel et immatériel des villes labellisées.

En immersion totale dans 23 cités et au contact des acteurs du territoire, les artistes ont créé des bandes dessinées complètes et des œuvres individuelles, selon leurs propres techniques, lesquelles donnent à voir les communes sous un nouvel angle.

Guerlesquin a accueilli en 2021 Noémie TISSIER (NoOn) et Jean-Alfredo ALBERT ; vous pourrez donc retrouver leurs réalisations dans l’exposition gratuite.

