Cette exposition conçue par Caroline Desnoëttes, (artiste peintre et auteure de nombreux livres pour enfants consacrés à l’Art) propose un regard artistique, au fil du temps, à travers les 5 continents et les pays visités. Cette sélection d’œuvres majeures est une invitation au voyage, une incitation à se familiariser avec le patrimoine culturel des contrées explorées. L’exposition témoigne de la constance de l’homme à s’exprimer, marquer son temps, son territoire, sa sensibilité. Ce voyage autour du monde est conçu comme une ouverture à l’histoire de l’art, une connaissance de l’autre et de sa propre culture. Tout public

Entrée libre

