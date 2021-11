Lay-Saint-Christophe Lay-Saint-Christophe Lay-Saint-Christophe, Meurthe-et-Moselle EXPOSITION L’ART AU VILLAGE Lay-Saint-Christophe Lay-Saint-Christophe Catégories d’évènement: Lay-Saint-Christophe

Meurthe-et-Moselle

EXPOSITION L’ART AU VILLAGE Lay-Saint-Christophe, 20 novembre 2021, Lay-Saint-Christophe. EXPOSITION L’ART AU VILLAGE Cour de l’Hôtel de Ville 7 Place Emile CONTE Lay-Saint-Christophe

2021-11-20 13:00:00 13:00:00 – 2021-11-21 18:00:00 18:00:00 Cour de l’Hôtel de Ville 7 Place Emile CONTE

Lay-Saint-Christophe Meurthe-et-Moselle Lay-Saint-Christophe L’Association Lo Scuron-Dom Calmet propose une exposition sur le thème: les toits dans la Cour de l’Hôtel de Ville et la bibliothèque avec une quinzaine d’artistes exposants et la participation des écoles Charlemagne et Antony-Hanry et des ateliers de l’Association.

Invitée d’honneur: Isabelle BOURGER

Entrée libre (catalogue: 3€) eviriot@wanadoo.fr http://www.scuron-calmet.fr/ Asociation Lo Scuron-Dom Calmet

Cour de l’Hôtel de Ville 7 Place Emile CONTE Lay-Saint-Christophe

dernière mise à jour : 2021-11-04 par TOURISME BASSIN de POMPEY

Détails Catégories d’évènement: Lay-Saint-Christophe, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Lay-Saint-Christophe Adresse Cour de l'Hôtel de Ville 7 Place Emile CONTE Ville Lay-Saint-Christophe lieuville Cour de l'Hôtel de Ville 7 Place Emile CONTE Lay-Saint-Christophe