Exposition l’Art au village Aillevillers-et-Lyaumont, samedi 16 mars 2024.

Exposition l’Art au village Aillevillers-et-Lyaumont Haute-Saône

Les invités d’honneur Marie-Elise Adam (peinture et résine), Lucette Gandilhon (peinture à l’huile et porcelaine). Artisanat et artisans d’art.

À la salle polyvalente du Martinet.

Le samedi de 14h à 18h, et le dimanche de 10h à 18h.

Entrée gratuite.

Tirage tombola à l’issue de l’exposition. EUR.

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-17

Salle polyvalente du Martinet

Aillevillers-et-Lyaumont 70320 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

