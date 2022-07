Exposition – L’Art au Manoir Taden Taden Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Taden

Exposition – L'Art au Manoir Taden, 2 août 2022, Taden.

Le bourg Manoir de la Grand'Cour Taden Côtes d'Armor

2022-08-02 11:00:00 – 2022-08-15 19:00:00

Manoir de la Grand’Cour Le bourg

Taden

– T. Togol / A. Héraud / S. Lebeaut : scénographie artnitho@gmail.com +33 6 47 40 40 66 http://facebook.com/artnithorynque Ouvert tous les jours sauf le lundi, de 11h à 19h – Art2Co : déco mobilier

– Herminie Adam : peinture

– Julie Mainguet : cyanotype

– dbdR : peinture

– Valérie Jayat : peinture

– Jean-René Marrec : sculpture

– Sylvie Fiant : peinture

– Maryline Berhault : sculpture céramique

– Olivier Grolleau : sculpture & peinture

– Aly : sculpture

– T. Togol / A. Héraud / S. Lebeaut : scénographie Manoir de la Grand’Cour Le bourg Taden

