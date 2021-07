Exposition – L’Art au gré des chapelles – Franck ROLLIER Chapelle Saint-Marc de Kervalet, 1 septembre 2021, Batz sur mer.

Exposition – L’Art au gré des chapelles – Franck ROLLIER

du mercredi 1 septembre au dimanche 3 octobre à Chapelle Saint-Marc de Kervalet

« Je me balade dans les Dombes, les bords de Loire, du Rhône…et chaque endroit de France ou d’Europe où le vent veut me porter. Je fais des croquis et des photos que je reprends ensuite en atelier. On me dit proche de la peinture asiatique, c’est en tout cas une manière naturelle de peindre que je n’ai pas cherchée. Le plaisir du lavis est irremplaçable. Le dialogue entre l’eau, le papier, le temps long et l’immédiat est un cocktail mélangé de risque et de pur bonheur. La calligraphie tient une large part dans ce travail. Une dame me dit un jour que « j’écrivais les oiseaux », j’essaye en tout cas de parler de vivacité, d’énergie dans le monde animal, et de la vie elle même. C’est une vivacité que partage l’aquarelle, et si parfois je m’éloigne un peu de mes sujets animaliers, c’est toujours le rythme du vivant qui mène la danse. J’expose aujourd’hui dans de nombreux festivals et salons en France et à L’étranger. » Vernissage le 31 août à 18h30

Public

« Je me balade dans les Dombes, les bords de Loire, du Rhône…et chaque endroit de France ou d’Europe où le vent veut me porter. Je fais des croquis et des photos que je reprends ensuite en ateli…

Chapelle Saint-Marc de Kervalet Village Paludier de Kervalet 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-01T14:30:00 2021-09-01T18:30:00;2021-09-02T14:30:00 2021-09-02T18:30:00;2021-09-03T14:30:00 2021-09-03T18:30:00;2021-09-04T14:30:00 2021-09-04T18:30:00;2021-09-05T14:30:00 2021-09-05T18:30:00;2021-09-06T14:30:00 2021-09-06T18:30:00;2021-09-07T14:30:00 2021-09-07T18:30:00;2021-09-08T14:30:00 2021-09-08T18:30:00;2021-09-09T14:30:00 2021-09-09T18:30:00;2021-09-10T14:30:00 2021-09-10T18:30:00;2021-09-11T14:30:00 2021-09-11T18:30:00;2021-09-12T14:30:00 2021-09-12T18:30:00;2021-09-13T14:30:00 2021-09-13T18:30:00;2021-09-14T14:30:00 2021-09-14T18:30:00;2021-09-15T14:30:00 2021-09-15T18:30:00;2021-09-16T14:30:00 2021-09-16T18:30:00;2021-09-17T14:30:00 2021-09-17T18:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00;2021-09-20T14:30:00 2021-09-20T18:30:00;2021-09-21T14:30:00 2021-09-21T18:30:00;2021-09-22T14:30:00 2021-09-22T18:30:00;2021-09-23T14:30:00 2021-09-23T18:30:00;2021-09-24T14:30:00 2021-09-24T18:30:00;2021-09-25T14:30:00 2021-09-25T18:30:00;2021-09-26T14:30:00 2021-09-26T18:30:00;2021-09-27T14:30:00 2021-09-27T18:30:00;2021-09-28T14:30:00 2021-09-28T18:30:00;2021-09-29T14:30:00 2021-09-29T18:30:00;2021-09-30T14:30:00 2021-09-30T18:30:00;2021-10-01T14:30:00 2021-10-01T18:30:00;2021-10-02T14:30:00 2021-10-02T18:30:00;2021-10-03T14:30:00 2021-10-03T18:30:00