Cavan Cavan Cavan, Côtes-d'Armor Exposition “L’art à votre portée” Cavan Cavan Catégories d’évènement: Cavan

Côtes-d'Armor

Exposition “L’art à votre portée” Cavan, 6 novembre 2021, Cavan. Exposition “L’art à votre portée” Rue du général De Gaulle Maison des arts Cavan

2021-11-06 15:00:00 – 2021-11-14 19:00:00 Rue du général De Gaulle Maison des arts

Cavan Côtes d’Armor Cavan Les amis des arts de Cavan invitent, à la maison des arts :

Les plasticiens Guillaume Martin et Carole Gilba-Odin, les sculptrices en métal Nathalie Derrien et Hélène Renaud ainsi que le coutelier Louis Chelin +33 6 03 10 62 04 Les amis des arts de Cavan invitent, à la maison des arts :

Les plasticiens Guillaume Martin et Carole Gilba-Odin, les sculptrices en métal Nathalie Derrien et Hélène Renaud ainsi que le coutelier Louis Chelin Rue du général De Gaulle Maison des arts Cavan

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Cavan, Côtes-d'Armor Autres Lieu Cavan Adresse Rue du général De Gaulle Maison des arts Ville Cavan lieuville Rue du général De Gaulle Maison des arts Cavan