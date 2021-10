Fayet Fayet Aisne, Fayet Exposition – L’Art à la Campagne à Fayet Fayet Fayet Catégories d’évènement: Aisne

Fayet

Exposition – L'Art à la Campagne à Fayet

2021-11-06 14:00:00 – 2021-11-07 18:00:00

Fayet Aisne Fayet Le Conseil Municipal de FAYET vous invite a I’exposition « L’Art a la Campagne » Le Samedi 06 et Dimanche 07 Novembre 2021, de 14h a 18h a salle polyvalente de Fayet,

Venez découvrir les peintures de Jean-Pierre BENICOURT

Artiste peintre du Saint-Quentinois qui sera accompagné cfe : VJINFA NG et Wen WENWU Lors de cette exposition, vous pourrez également découvrir les apprentis de la section chaudronnerie du centre PROMEO, qui vous présenteront leurs sculptures. Vernissage Ie Samedi 06 Novembre â 15 heures. Passe-sanitaire obligatoire, les pestes barrières seront respectés. Le dispositif l’Art a la Campagne est mis en place par Ie Député Julien DIVE et sa suppléante

Marie-Laurence MAITRE. Anna Kolosyuk // Unsplash

Fayet

