Exposition – L’art à la campagne à Clastres Clastres

2021-11-13 – 2021-11-14

La commune de Clastres s'associe une nouvelle à la démarche du député Julien Dive. L'art à la campagne veut démocratiser l'accès à la culture et promouvoir les communes rurales. L'artiste Jean-Claude Langlet exposera ses peintures pour l'occasion. Le samedi 13 et dimanche 14 novembre 2021 de 13h30 à 18h30

mairie.fayet@wanadoo.fr +33 3 23 62 57 13

