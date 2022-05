EXPOSITION : “LARGUEZ LES ÂMES’ARTS”, 13 mai 2022, .

EXPOSITION : “LARGUEZ LES ÂMES’ARTS”

2022-05-13 – 2022-05-13

L’art ne reproduit pas le visible mais rend visible ce qui ne l’est pas,

la peinture ça se ressent, ça ne s’explique pas,

alors pour mieux voir, fermez les yeux.



Ce sont les conseils que Michel VALLADON, artiste peintre nouvellement installé à Paimboeuf en Loire-Atlantique,

donne aux visiteurs de l’exposition « larguez les âmes’arts ».



Plus de 60 créations exposées qui combinent le plaisir, le dessin, la couleur, la poésie et qui sont une invitation au voyage dans un univers imaginaire fait de jeux de mots,

de jets de formes, de lignes et de lumières dans lequel tout un chacun peut se perdre, se retrouver et rêver éveillé.



C’est à ce voyage-là que vous êtes conviés à participer à la Galerie à contre-courant.

