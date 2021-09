Sabres Écomusée de Marquèze Landes, Sabres Exposition : « L’architecture de l’airial landais. Retour aux origines » Écomusée de Marquèze Sabres Catégories d’évènement: Landes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

### Visitez librement l’exposition temporaire proposée par l’écomusée ! L’exposition « L’architecture de l’airial landais. Retour aux origines » met en valeur un sujet à l’origine de la création du quartier de Marquèze : l’airial. Forte de nouvelles avancées scientifiques, elle a pour ambition de retracer ses transformations architecturales au cours du temps. Quel impact a eu la création du massif forestier sur ce cadre de vie? Que connaissons-nous de l’architecture agropastorale? Que reste-t-il à étudier ? Marquèze vous permet de remonter le temps… Vous pouvez continuer sur la lancée votre visite au Pavillon ! L’exposition débute par la période industrielle, peu connue dans la connaissance de l’airial : l’occasion de (re)mettre en perspective cet ensemble architectural qui a fait l’identité des Landes de Gascogne autant que la forêt de pins. Et parce que l’airial et ses habitants questionnent autant qu’ils inspirent, l’exposition fait aussi le point sur la vision qu’ont eue les artistes et les auteurs de ce territoire, entre désert et oasis idyllique. Autrefois lieu de dur labeur, l’airial devient un refuge au milieu d’une nature accueillante et reposante. Qui sont ces nouveaux propriétaires qui ont redonné vie à certaines anciennes exploitations agricoles ? Quels sont les enjeux de leur préservation ? Pour aujourd’hui comme pour demain, l’exposition réfléchit sur les nouvelles perspectives à donner à cette architecture qui parvient tant bien que mal à traverser les siècles…

Gratuit. Entrée libre.

Écomusée de Marquèze Route de Solférino, 40630 Sabres

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T18:00:00

