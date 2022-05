EXPOSITION “L’archéologie à Harnes, Chapitre 2 : les fouilles du Chemin du Bois” Harnes, 17 juin 2022, Harnes.

EXPOSITION “L’archéologie à Harnes, Chapitre 2 : les fouilles du Chemin du Bois” 50 rue André Déprez Harnes

2022-06-17 – 2022-07-17

50 rue André Déprez Harnes Pas-de-Calais

Harnes Les traces d’occupation ancienne du terroir harnésien sont nombreuses et connues depuis le XIXème siècle. Dans son livre, l’Abbé Terninck répertorie la ville de Harnes dans les communes dont le territoire a montré des monuments ou des objets Gallo-Romain. Les recherches menées depuis 1970 ont permis une localisation précise et une meilleure connaissance de ces sites. Depuis le XIXème siècle jusqu’à aujourd’hui, un site est souvent fouillé : le Chemin du Bois.

Le Musée d’Histoire et d’Archéologie de la ville de Harnes vous propose de découvrir la rétrospective de ces fouilles menées durant la seconde partie du XXème siècle par nos trois archéologues Michel et Roger Derache et Georges Bacquez.

Le Musée d’Histoire et d’Archéologie, musée de France, vous propose de découvrir son exposition “L’archéologie à Harnes, Chapitre 2 : les fouilles du Chemin du Bois”.

laura.brunner@ville-harnes.fr +33 3 21 49 02 29

