**Du 29 novembre au 5 décembre**, la Ville de Gradignan participe à l’opération _**« L’Arbre en fête »**_ lancée par Bordeaux Métropole, à travers différentes animations. Tout au long de l’événement, rendez-vous à la [**Maison de la Nature de Gradignan**](https://www.gradignan.fr/nos-loisirs/nature/maison-de-la-nature-369.html) afin de découvrir l’**exposition pédagogique sur les arbres**, pour apprendre à mieux les connaître : fiches d’identité, descriptions…. _Manifestation soumise aux conditions d’accueil et au protocole sanitaire qui s’imposeront._

Entrée libre et gratuite

Maison de la Nature 53 rue du Moulineau, 33170 Gradignan

