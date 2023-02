Exposition : L’arbre. De la petite graine à la vieille branche Le Pavillon des Sciences Montbéliard Catégories d’Évènement: Doubs

Doubs EUR 3 4.5 Un arbre, c’est un être vivant. Il naît, se développe et finit par mourir. Il réalise aussi des échanges avec son environnement : il respire, se nourrit, produit des déchets… Cette exposition est une invitation à côtoyer ces êtres vivants qui nous offrent en toute simplicité de la fraicheur, de la nourriture, de l’ombre… et de l’inspiration ! Même morts, ils continuent à nous procurer de la chaleur et des informations importantes sur notre passé. Cette exposition, réalisée par l’Espace des Inventions de Lausanne, est dédiée aux arbres, petits et grands, du Près-la-Rose et de l’ile en Mouvement pour fêter respectivement les 30 et 10 ans de ces grands parcs verdoyants et scientifiques de Montbéliard. Forte de nombreuses expériences, l’exposition détaille ce qui compose l’arbre et s’intéresse à cette matière si particulière qu’est le bois. À partir de 7 ans. contact@pavillon-sciences.com +33 3 81 91 46 83 https://www.pavillon-sciences.com/web/ Le Pavillon des Sciences 3 Rue Charles Lalance Montbéliard

