Exposition « L’appel des forêts » : Faune d’Amérique du Nord

Photographies de Julien Vasseur

Rencontre avec Julien Vasseur le samedi 13 avril à 11h.

Julien Vasseur est biologiste et photographe animalier.

Pendant plus de 2 ans, il a exploré le Nord-Est américain, afin d’observer les animaux qui peuplent ces contrées.

De la Baie-James à Terre-neuve en passant par la côte Nord du Québec, la Gaspésie et la région du Témiscouata, les rencontres avec Aueshish (la faune en langue Innue) l’ont profondément bouleversé et amené à reconsidérer le lien qui nous unit au vivant.

Traversant les saisons, cette exposition nous invite à nous reconnecter avec le monde sauvage.

Exposition visible du 7/04 au 3/05

Entrée libre

Tout public

En savoir + : Julien Vasseur

Médiathèque le Passe Muraille 5 Rue des Heurthauds, 44450 Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire