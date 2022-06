Exposition « L’aparté dans le rétro » – Exposition rétrospective de L’aparté Lieu d’art contemporain Iffendic Iffendic Catégories d’évènement: 35750

Iffendic 35750 L’aparté, lieu d’art contemporain situé au Lac de Trémelin présente une exposition en plein-air pour cet été.

C'est « L'aparté dans le rétro ». À partir du 8 juillet, une exposition plein air sera présentée devant L'aparté, dans le cadre des festivités des 30 ans de Montfort Communauté. Né d'une volonté politique d'offrir une présence artistique professionnelle sur le territoire, le lieu créé en 2010 a accueilli 77 artistes, présenté 64 expositions et réalisé 53 éditions. L'exposition rétrospective retracera 12 ans de création à travers des photos, des chiffres-clés, des anecdotes, souvenirs d'exposition…

culture@montfortcommunaute.bzh +33 2 99 09 77 29 http://www.laparte-lac.com/

