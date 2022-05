Exposition lanternes des anciennes compagnies ferroviaires Ussel Ussel

Exposition lanternes des anciennes compagnies ferroviaires Ussel, 12 mai 2022, Ussel. Exposition lanternes des anciennes compagnies ferroviaires Place Verdun Ussel

2022-05-12 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-12 19:00:00 19:00:00

Place Verdun Corrèze Ussel De 14h à 19h salle derrière l’ancienne caserne des pompiers, place Verdun

Entrée libre et gratuite (port du masque recommandé) L’association Entraide et Loisirs vous invite à venir découvrir l’exposition “fils et petits fils de cheminot, trente ans de collection de lanternes des anciennes compagnies ferroviaires de chemin de fer” (jusqu’en 1937). De 14h à 19h salle derrière l’ancienne caserne des pompiers, place Verdun

Entrée libre et gratuite (port du masque recommandé) Place Verdun Ussel

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Ussel Adresse Place Verdun Ville Ussel lieuville Place Verdun Ussel

Ussel Ussel https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ussel/

Exposition lanternes des anciennes compagnies ferroviaires Ussel 2022-05-12 was last modified: by Exposition lanternes des anciennes compagnies ferroviaires Ussel Ussel 12 mai 2022

Ussel