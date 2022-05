Exposition « Langres en 1900 » Maison Renaissance Langres Catégories d’évènement: Haute-Marne

Langres

Exposition « Langres en 1900 » Maison Renaissance, 1 juin 2022, Langres. Exposition « Langres en 1900 »

du mercredi 1 juin au dimanche 9 octobre à Maison Renaissance

Installée dans le cadre patrimonial exceptionnel de la Maison Renaissance, cette exposition du Service Patrimoine Pays d’art et d’histoire propose de découvrir les principales créations architecturales des années 1900 à Langres. Au tournant du siècle, la ville entre dans une période de profondes mutations liées à la montée de l’hygiénisme, à la promulgation de la loi de 1904 et aux progrès technologiques dans la communication. En à peine une dizaine d’années, entre la réalisation des bains-douches en 1896 et de l’Hôtel de la Caisse d’Épargne en 1905, une poignée de bâtiments publics et bancaires va bouleverser le paysage langrois et la vie quotidienne des habitants.

Gratuit. Entrée libre.

