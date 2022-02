Exposition Langage(s) du Corps La Ciotat, 18 février 2022, La Ciotat.

Exposition Langage(s) du Corps La Ciotat

2022-02-18 – 2022-02-27

La Ciotat Bouches-du-Rhône La Ciotat

Sujet et motif central de nombre d’œuvres, le corps est un des objets artistiques les plus explorés. De l’anatomie et ses visées scientifiques aux déformations les plus osées ou délirantes, le corps humain s’est prêté à toutes les interprétations possibles.

Sculpté, gravé, dessiné peint ou photographié, les artistes, de tous temps et sous toutes les latitudes, ont voulu immortaliser l’image de leurs semblables. Et au-delà de visées naturalistes voulu en dire plus que ce que la simple image pouvait en exprimer : nous dire quelque chose du statut social ou religieux, des hiérarchies entre individus, de sa divinisation, du fantasme assumé ou non, de la charge érotique ou mentale procurée, de la douleur ou la souffrance, de la tension ou du relâchement.

Autant de langages que de formes plastiques se sont mis progressivement en place. Les artistes se sont faits les traducteurs de ce que peut porter le corps humain quand on le magnifie ou le triture à l’aune des préoccupations artistiques ou simplement humaines.

Les arts de la scène, la mode ou le sport dans leur expression contemporaine ont achevé cette longue quête où le corps devient lui-même l’instrument qui crée le motif.

Les œuvres proposées pour cette exposition déclinent au travers du regard de peintres, photographe, graveur ce que dit le corps, en mouvement ou au repos, dénudé ou emballé, anatomique ou déformé, sans se donner de limites.



Les artistes présents :



Michèle Alexandre

Diplômée d’arts Appliqués de l’école Duperré à Paris, Michèle Alexandre a travaillé pendant 10 ans comme maquettiste dans des agences publicitaires de la région parisienne.



Denise Canat

Née en Guadeloupe, Denise Canat grandit en Louisiane. Après ses études aux Beaux-Arts de la Nouvelle Orléans, elle s’installe en France. Elle peint et dessine dans des ateliers parisiens où elle se passionne pour le dessin du corps humain. Elle expose à Paris, puis Aix et La Ciotat où elle vit à présent.



Jean-Jacques Lecoq

Enseignant, dessinateur, graveur, Jean-Jacques Lecoq a passé de nombreuses années aux Antilles. Il a trouvé à La Ciotat une île pour y poser ses plaques et ses gouges. On peut retrouver l’ensemble de son œuvre à la Galerie-atelier l’Allegria, rue Edgar Quinet.



Nasrine Safa

La photographie, c’est sa passion. Une passion devenue son métier depuis plus de 10 ans. Née au Sénégal, pays où elle a grandi, Nasrine Safa a travaillé comme photographe dans les milieux de la mode, l’architecture et l’art.

Au début des années 2000, elle décide de se former à Paris en prise de vue et développement argentique, et à Arles en maîtrise et technique du reportage.

Dans son studio photo dakarois, elle a accueilli et photographié tout type de personnalités ; artistes, danseurs, créateurs de mode, mannequins..

Installée à La Ciotat depuis 3 ans, elle y travaille en tant que photographe et vidéaste avec une clientèle de professionnels et d’entrepreneurs.



Pass vaccinal obligatoire

L’Office de Tourisme de La Ciotat est ravi d’accueillir cette nouvelle exposition en collaboration avec l’Association d’artistes Sirènes.

Venez découvrir des peintures, gravures, photographies et vidéos qui définissent les regards d’artistes sur le corps.

contact@sirenes-la-ciotat.fr +33 6 60 97 01 85 https://www.sirenes-la-ciotat.fr/

La Ciotat

