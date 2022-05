Exposition Langage “La Terre” Moutier-d’Ahun Moutier-d’Ahun Moutier-d'AhunMoutier-d'Ahun Catégories d’évènement: Creuse

Moutier-d’Ahun Creuse Les Granges Moutier-d’Ahun Creuse Moutier-d’Ahun La Bergerie. Tous les jours de 15h à 19h. Entrée libre. Exposition.

Au rez-de-chaussée, exposition des oeuvres des amis de la Bergerie qui ont travaillé sur le thème “La Terre” (tapisserie, sculptures, photos, peintures, etc…)

A l’étage : exposition des oeuvres d’art contemporain prêtées, comme tous les ans par l’Artothèque, le FACLIM et le FRAC, présentées par Olivier BEAUDET, animateur du FRAC et/ou Yannick MILOUX, directeur du FRAC, lors du vernissage.

