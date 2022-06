Exposition : Lànd, héros ordinaires Kutzenhausen, 10 juillet 2022, Kutzenhausen.

Exposition : Lànd, héros ordinaires

1 place de l’église Kutzenhausen Bas-Rhin

2022-07-10 11:00:00 – 2022-09-11 18:00:00

Kutzenhausen

Bas-Rhin

Kutzenhausen

EUR Grâce aux photographies de Barbara STERN, accompagnées de quelques textes de l’auteure, le visiteur découvrira un monde rural en voie de disparition : portraits et paysages sépia rendent un hommage visuel aux héros ordinaires et discrets des arts et traditions d’Alsace.

+33 3 88 80 53 00

