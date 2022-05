Exposition : Lana Loeber, 24 mai 2022, .

Exposition : Lana Loeber

2022-05-24 – 2022-06-05

A partir d’une technique originale, Lana Loeber a développé une méthode pour rendre le fameux béton gris (ou mortier) lisse, brillant et coloré !

Mélangeant sable, ciment et pigments, elle crée ainsi toute une meute d’animaux paisibles et joyeux ou des portraits de personnages qui la touchent.

Galerie de l’ECPC – Gratuit.

Vernissage le 24 mai à 18h.

+33 2 35 13 16 54 https://www.gonfreville-l-orcher.fr/evenement/exposition-lana-loeber/

