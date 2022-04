Exposition ” L’amour des mots d’amour ” Descartes Descartes Catégories d’évènement: Descartes

Indre-et-Loire

Exposition ” L’amour des mots d’amour ” Descartes, 18 juin 2022, Descartes. Exposition ” L’amour des mots d’amour ” Descartes

2022-06-18 – 2022-07-09

Descartes Indre-et-Loire Descartes Il s’agit d’un petit récit sous forme dialoguée, racontant comment 2 enfants proches vont découvrir, tandis qu’ils grandissent, les différents sens du mot amour. Exposition sous forme de panneaux. Accessible aux heures d’ouverture de la bibliothèque. Il s’agit d’un petit récit sous forme dialoguée, racontant comment 2 enfants proches vont découvrir, tandis qu’ils grandissent, les différents sens du mot amour. Exposition sous forme de panneaux. Accessible aux heures d’ouverture de la bibliothèque. bibliotheque@ville-descartes.fr +33 2 47 91 42 05 Il s’agit d’un petit récit sous forme dialoguée, racontant comment 2 enfants proches vont découvrir, tandis qu’ils grandissent, les différents sens du mot amour. Exposition sous forme de panneaux. Accessible aux heures d’ouverture de la bibliothèque. Office de tourisme Loches TCL

Descartes

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: Descartes, Indre-et-Loire Autres Lieu Descartes Adresse Ville Descartes lieuville Descartes Departement Indre-et-Loire

Descartes Descartes Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/descartes/

Exposition ” L’amour des mots d’amour ” Descartes 2022-06-18 was last modified: by Exposition ” L’amour des mots d’amour ” Descartes Descartes 18 juin 2022 descartes Indre-et-Loire

Descartes Indre-et-Loire