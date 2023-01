Exposition : l’âme du Nord Thann Thann Thann Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Exposition : l'âme du Nord

L'Âme du Nord est une invitation à pénétrer dans la nuit polaire et le monde traditionnel des Inuits à travers des photographies, des pochoirs lumineux et des tirages cyanotypes. L'univers mystique que l'artiste, Fabrice Wittner, compose autour d'images d'archives de ce peuple, illumine la nuit polaire de figures éthérées. Elles apparaissent telles des âmes, porteuses de la mémoire des traditions ancestrales et témoins de la fragilité du peuple Inuit en prise avec le monde contemporain.

