Exposition « L’ambition partagée : zéro chômeur de longue durée » La maison des Canaux Paris, mercredi 31 janvier 2024.

Du mercredi 31 janvier 2024 au vendredi 29 mars 2024 :

Du 31 janvier 2024 au 29 mars 2024 sur les murs de La Maison des Canaux – 6 Quai de la Seine 75019 Paris

Du 31 janvier 2024 au 29 mars 2024, l’exposition « L’ambition partagée : zéro chômeur de longue durée » met en avant une dizaine de photographies exposées sur les murs de La Maison des Canaux – 6 Quai de la Seine 75019 Paris. Cette exposition promeut une démarche nationale innovante déclinée à Paris : Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) qui a pour but de garantir le droit à l’emploi.

Depuis 2016, que ce soit en termes de lien

social, de transition écologique ou de lutte contre la précarité, TZCLD a su relever

le défi du droit à l’emploi pour toutes et tous ! Cette démarche constitue

aujourd’hui un puissant levier pour lutter contre la privation durable

d’emploi.

Territoires

zéro chômeur de longue durée, c’est quoi ?

L’expérimentation TZCLD est une démarche nationale lancée en 2016 pour lutter contre la privation d’emploi. Son objectif est de proposer un emploi en contrat à durée indéterminée et à temps choisi, à des personnes qui en sont durablement privées sur des périmètres géographiques donnés. Cet emploi doit correspondre à leurs envies et savoir-faire, et répondre à un besoin identifié sur le territoire. Le succès de la première vague d’expérimentation a conduit à son extension à 50 nouveaux territoires depuis 2020.

L’expérimentation se matérialise par deux volets

d’action :

la

production d’emplois dits « supplémentaires » car non couverts sur le

périmètre géographique de l’expérimentation, via des Entreprises à But d’Emploi

la mobilisation du partenariat économique local pour faciliter l'accès aux emplois disponibles au bénéfice des personnes volontaires.

local pour faciliter l’accès aux emplois disponibles au bénéfice des

personnes volontaires.

Et à

Paris, ça représente quoi ?

Tous les territoires concernés se situent dans

des quartiers prioritaires aux portes de Paris.

On les retrouve dans 4 arrondissements : le 13e

qui est l’arrondissement historique depuis 2016, puis les 18e, 19e

et 20e arrondissements habilités entre 2022 et 2023.

Grace aux initiatives Territoires zéro chômeur de longue durée, la Ville ambitionne de pouvoir trouver des solutions d’emploi durables et de qualité aux 1 500 personnes privées d’emploi et devenues pleinement acteurs de leur parcours.

La maison des Canaux 6 quai de la Seine 75019 Paris

