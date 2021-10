Lambersart Colysée de Lambersart Lambersart, Nord Exposition : Lambersart, berceau du LOSC Colysée de Lambersart Lambersart Catégories d’évènement: Lambersart

Du 4 septembre au 7 novembre 2021 Le LOSC est champion de France cette année alors ne ratez pas cette exposition réalisée par les services de la Ville avec l’aide de Patrick Robert, président du LOSC Association, historien, collectionneur et écrivain. Elle racontera l’histoire de la naissance du LOSC à Lambersart il y a 80 ans. Avec un éclairage sur les grandes figures lambersartoises du club : Jean Baratte, les frères Plancque, Ludovic Obraniak… Des vidéos, trophées et maillots du club enrichiront l’exposition. Le LOSC est champion de France cette année alors ne ratez pas cette exposition réalisée par les services de la Ville avec l’aide de Patrick Robert. Colysée de Lambersart 199-201 Avenue Pasteur, 59130 Lambersart Lambersart Nord

