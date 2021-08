Wolxheim Wolxheim Bas-Rhin, Wolxheim Exposition l’Alsace en photographies anciennes Wolxheim Wolxheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Exposition l’Alsace en photographies anciennes Wolxheim, 17 septembre 2021, Wolxheim. Exposition l’Alsace en photographies anciennes 2021-09-17 09:30:00 – 2021-09-19 19:00:00

Wolxheim Bas-Rhin Wolxheim Découvrez une exposition de photographies prises par Elisabeth Carré de Malberg entre 1909 et 1913 principalement lors de promenades en Alsace, dans les Vosges.

Elisabeth Carré de Malberg est née en 1893. Elle passait ses vacances au « Canal par Avolsheim », dans la maison achetée par sa grand-mère en 1872. Elle y retrouvait ses cousins et ses amis, les habitants des maisons voisines. photographies prises par Elisabeth Carré de Malberg entre 1909 et 1913 +33 6 48 72 61 74 Découvrez une exposition de photographies prises par Elisabeth Carré de Malberg entre 1909 et 1913 principalement lors de promenades en Alsace, dans les Vosges.

