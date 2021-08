Wolxheim La Maison Carré - Canal de la Bruche Bas-Rhin, Wolxheim Exposition « l’Alsace en photographies anciennes… » La Maison Carré – Canal de la Bruche Wolxheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wolxheim

Exposition « l’Alsace en photographies anciennes… » La Maison Carré – Canal de la Bruche, 17 septembre 2021, Wolxheim. Exposition « l’Alsace en photographies anciennes… »

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à La Maison Carré – Canal de la Bruche

### Découvrez une exposition de photographies prises par Elisabeth Carré de Malberg entre 1909 et 1913 principalement lors de promenades en Alsace, dans les Vosges. Elisabeth Carré de Malberg est née en 1893. Elle passait ses vacances au « Canal par Avolsheim », dans la maison achetée par sa grand-mère en 1872. Elle y retrouvait ses cousins et ses amis, les habitants des maisons voisines. Les promenades en groupe étaient alors une des grandes activités que ce soit à pieds, à vélo ou en barque, dans les proches environs ou dans les Vosges. La plupart des photographies présentées ont été prises par Elisabeth entre 1909 et 1913 avec sa chambre folding (8/10 cm). Parfois elle confiait son appareil à une amie ou à François, son cousin ; elle apparaît alors sur certaines images. Les vacances étaient aussi, pour cette famille aisée, l’occasion d’aller dans les Alpes à Saint Gervais ou au bord de la mer en particulier à Wissant. Wissant sera leur premier refuge après un départ précipité d’Alsace, à la déclaration de la guerre en 1914. Les tirages faits par contact étaient datés, légendés, et collés dans des albums. Les négatifs développés, étaient eux, soigneusement classés dans des enveloppes. Pour réaliser cette exposition nous avons, pour la première fois, agrandi ces clichés.

Gratuit. Entrée libre.

Découvrez une exposition de photographies prises par Elisabeth Carré de Malberg entre 1909 et 1913 principalement lors de promenades en Alsace, dans les Vosges. La Maison Carré – Canal de la Bruche 27 le Canal, 67120 Wolxheim Wolxheim Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:30:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Wolxheim Autres Lieu La Maison Carré - Canal de la Bruche Adresse 27 le Canal, 67120 Wolxheim Ville Wolxheim lieuville La Maison Carré - Canal de la Bruche Wolxheim