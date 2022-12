Exposition : L’Alsace de Pascklin Drusenheim Drusenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Exposition : L'Alsace de Pascklin 2 rue du Stade Drusenheim Bas-Rhin

2023-01-11 – 2023-02-11

Bas-Rhin Pascklin se consacre à la peinture et l’illustration depuis plus de 40 ans. Il vit et travaille en Alsace. L’ensemble de son travail est influencé par ce qui touche à l’Alsace, s’inspire d’elle et tout ce qu’elle stimule. Pascklin travaille selon des techniques personnelles et fabrique lui-même toutes ses couleurs à l’huile. Drusenheim

