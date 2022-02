Exposition – L’allée du Rhin s’éveille au printemps Drusenheim Drusenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Drusenheim

Exposition – L’allée du Rhin s’éveille au printemps Drusenheim, 15 mars 2022, Drusenheim. Exposition – L’allée du Rhin s’éveille au printemps Drusenheim

2022-03-15 – 2022-10-15

Promenade dans le temps Le visiteur a déjà découvert des photographies grand format sur l'histoire de Drusenheim pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour cette saison, de nouvelles photographies sur la Commune surprendront le promeneur dès le début du printemps.

