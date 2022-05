Exposition : L’album de l’école primaire de Chartres, 6 septembre 2022, .

Exposition : L’album de l’école primaire de Chartres

2022-09-06 – 2022-10-02

Les élèves maîtres et des anciens élèves de l’École normale de Chartres ont réalisé entre 1849 et 1873 des planches de textes, plans et dessins à la plume et au crayon, parfois rehaussées à l’aquarelle.

Les plus réussies ont servi à la maquette de l’album photographié offert à « Son Excellence monsieur le Ministre de l’Instruction Publique et des Cultes par le Directeur, les maîtres et les élèves de l’établissement » en août 1861.

Les reproductions de ce travail d’excellence montrent que les élèves instituteurs en formation au milieu du 19e siècle avaient d’incroyables talents !

Réalisée par le musée de l’École de Chartres et d’Eure-et-Loir, avec le soutien du musée national de l’Éducation de Rouen

