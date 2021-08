Langres Église de Brévoines Haute-Marne, Langres Exposition : « Laissez-vous conter l’église de Brévoines » Église de Brévoines Langres Catégories d’évènement: Haute-Marne

Langres

Exposition : « Laissez-vous conter l’église de Brévoines » Église de Brévoines, 18 septembre 2021, Langres. Exposition : « Laissez-vous conter l’église de Brévoines »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église de Brévoines Gratuit. Entrée libre.

Après avoir retracé l’histoire de l’édifice, cette exposition présente l’ensemble de la statuaire et des travaux de restauration mené par l’association des Amis de Notre Dame de Brevoines. Église de Brévoines 42 rue du Chanoine Roussel, 52200 Langres Langres Langres Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Marne, Langres Autres Lieu Église de Brévoines Adresse 42 rue du Chanoine Roussel, 52200 Langres Ville Langres lieuville Église de Brévoines Langres