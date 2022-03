EXPOSITION : LAISSER SON EMPREINTE, UNE EXPOSITION À ADMIRER DU BOUT DES DOIGTS Sarreguemines, 7 juin 2022, Sarreguemines.

En partenariat avec les Archives départementales de la Moselle, les Musées et la Ville de Sarreguemines.

Apprécier l’art au-delà du regard, laisser une empreinte, sculpter de ses mains, donner vie à une œuvre.

Objectifs atteints ! Réalisées par des personnes mal et non voyantes et leurs accompagnateurs de novembre 2019 à janvier 2020, nous vous proposons de venir découvrir leurs sculptures créées dans les Ateliers Mains dans la Terre au Musée des techniques faïencières, sous la direction artistique de Gilles Greff.

Un partenariat avec les Archives départementales de la Moselle est né d’une volonté commune d’ouvrir l’offre culturelle et artistique au public mal et non voyant en mettant en valeur l’art céramique et la collection des sceaux des Archives départementales réunis autour de l’idée de l’empreinte. La manipulation des reproductions, agrandies pour certaines, permet à la fois une découverte de l’iconographie des supports mais également des matières brutes exposées : cire, chanvre, moule en silicone, plâtre, terre.

