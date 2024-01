Exposition : L’air du Temps – C. Collec Espace Maxime Moreau Sainte-Maxime, mercredi 24 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24

fin : 2024-03-31

Exposition rétrospective du parcours artistique de C. COLLEC. L’artiste partage ses interrogations et ses expériences pour nous amener à observer et déduire

des choses : l’esthétisme sans concession sert la force de l’imaginaire de chacun.

Espace Maxime Moreau 1 promenade A. Simon Lorière

Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur animations-culturelles@ste-maxime.fr



