[Exposition] Laine piquée-encres de Jean-Jacques Pinaud et tableaux tissus de Marielle Tognazzoni Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime

[Exposition] Laine piquée-encres de Jean-Jacques Pinaud et tableaux tissus de Marielle Tognazzoni Dieppe, 12 novembre 2022, Dieppe. [Exposition] Laine piquée-encres de Jean-Jacques Pinaud et tableaux tissus de Marielle Tognazzoni

Galerie Tour d’Ivoire Dieppe Seine-Maritime

2022-11-12 – 2022-11-20 Dieppe

Seine-Maritime Dieppe Du 12 au 20 Novembre à l’occasion de la Foire aux Harengs et à la Coquille Saint-Jacques, la Galerie La Tour D’Ivoire met à l’honneur la laine et le tissu. Venez découvrir les laines piquée-encres de Jean-Jacques Pinaud et les tableaux tissus de Marielle Tognazzoni. Ouvert tous les jours. Du 12 au 20 Novembre à l’occasion de la Foire aux Harengs et à la Coquille Saint-Jacques, la Galerie La Tour D’Ivoire met à l’honneur la laine et le tissu. Venez découvrir les laines piquée-encres de Jean-Jacques Pinaud et les tableaux tissus de… tourdivoiredieppe@gmail.com +33 6 72 96 46 99 https://www.facebook.com/Tour-dIvoire-Dieppe-100654335453657 Dieppe

dernière mise à jour : 2022-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Dieppe, Seine-Maritime Autres Lieu Dieppe Adresse Galerie Tour d'Ivoire Dieppe Seine-Maritime Ville Dieppe lieuville Dieppe Departement Seine-Maritime

Dieppe Dieppe Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieppe/

[Exposition] Laine piquée-encres de Jean-Jacques Pinaud et tableaux tissus de Marielle Tognazzoni Dieppe 2022-11-12 was last modified: by [Exposition] Laine piquée-encres de Jean-Jacques Pinaud et tableaux tissus de Marielle Tognazzoni Dieppe Dieppe 12 novembre 2022 dieppe Galerie Tour d'Ivoire Dieppe Seine-Maritime seine-maritime

Dieppe Seine-Maritime